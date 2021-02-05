مناطق تشهد طقسا شديد البرودة غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، أنَّه متوقع أن تشهد البلاد اليوم أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة، على أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

المناطق التي تشهد طقس شديد البرودة غدًا

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيان لها، المناطق التي تشهد طقس شديدة البرودة غدًا، وهي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ومتوقع سقوط أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم السبت 6 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

كما أنه متوقع أن تسود الشبورة المائية صباحا غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة بعد غد الأحد، كالتالي: على القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12، وعلى الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 ، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10، أما على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر تكون درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد تكون درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8، وجنوب الصعيد تكون درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.