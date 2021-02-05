«الداخلية» تشارك جهود مواجهة موجة الطقس السيئ «صور»

اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة في مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الإستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة؛ للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار.

وأكدت الوزارة تقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.

وبحسب بيان للوزارة، فقد تم وضع خطة مرورية مُحكمة إضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن لا سيما المحافظات التى تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيىء على تنفيذها، وكذا من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم.

إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية.

هذا وقد لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية، وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الانتقال والتجاوب مع البلاغات. استحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.