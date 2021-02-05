كل ما تريد معرفته عن حالة الطقس: سيول وأمطار ورياح..تعاملوا بشكل طبيعي

موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمر بها مصر بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني، عن ذلك بناءً على صور الأقمار الصناعية واخر التحديثات لخرائط الطقس.

الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إنَّ البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية التي ستستمر اليوم الجمعة، كما أن حبات من البرد سقطت على مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، وانخفضت درجات الحرارة ما بين اليوم وأمس، لحوالي 6 درجات مؤية.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات تلفزيونية له، أنَّه خلال الساعات القليلة المقبلة ستشهد عدد من المحافظات سقوطًا للأمطار ما بين خفيفة لمتوسطة، كما أن سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد أمطارًا غزيرة، لافتًا إلى أن الأمطار وصلت لحد السيول في سيناء والمدن المطلة على خليج السويس وبعض المناطق في شمال الصعيد.

وأكّد أنَّه وفقًا لتنبؤات الهيئة، فقد تمّ إرسال التوقعات الجوية للجهات المعنية حول الجمهورية، والتي رفعت درجات الاستعداد قبيل هطول الأمطار التي تسببت في إحداث سيول في سيناء وجنوب البلاد، كما تمّ التعامل مع السيول وغلق بعض الطرق حتى يمر السيل بسلام، وهو ما حدث بالفعل، اليوم.

وأشار إلى أنَّ حالة الطقس ودرجات الحرارة شهدت أمس انخفاضًا بشكل ملحوظ ونشاطًا للرياح وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري، والجيزة والقليوبية وأجزاء من القاهرة.

ونصح الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية والصعيد بالتعامل بشكل طبيعي، حيث أنَّ ذروة حالة عدم الاستقرار اليوم ستكون في شمال وجنوب سيناء فقط.

وأشار إلى أن الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة والزعفرانة والسويس وجنوب البلاد شهدت سيول، بينما الأمطار الغزيرة سقطت على الوجه البحري مؤكدًا على أن فرص سقوط الأمطار على الوجه البحري والقاهرة والإسكندرية والصعيد باتت منخفضة، ما بين خفيفة لمتوسطة.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تحديثها، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اليوم الجمعة 5 فبراير، سقوط أمطار على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة وشلاتين ومرسى علم والقصير والغردقة ورأس غارب والزعفرانة والطور والسويس وكاترين ونخل ورأس سدر وشرم الشيخ.

وأكد خبراء الأرصاد، على أن الأمطار التي تشهدها تلك المناطق خفيفــة إلى متوسطة، تكون رعـدية أحيانا.

وحذرت الأرصاد في بيانها من وجود نشاط للرياح، وطالبت المواطنين باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سقوط الأمطار.