ما السبب وراء رفع المخرج يوسف شاهين قضية على عزت العلايلي؟

علاقة حب وصداقة تجمع بين الفنان عزت العلايلي والمخرج يوسف شاهين، تكللت تلك العلاقة بأعمال سينمائية عدّة، ولكن القدر كان يحمل لهما أمرا آخر بعدما تعاقد العلايلي مع يوسف شاهين على فيلم «عودة الابن الضال».

العلايلي: اعتذرت عن عودة الابن الضال رغم أنني وقعت العقد

وقد تحدث العلايلي عن سبب اعتذاره عن العمل رغم أنه تم التعاقد رسميا على الفيلم قائلا في تصريحات سابقة، «لم يغضب مني عندما اعتذرت له عن بطولة فيلم (عودة الابن الضال) رغم أنني كنت قد وقعت العقد، حينها رفع شاهين قضية علي ولكنني لم أجد نفسي في السيناريو».

العلايلي عن يوسف شاهين: سيظل أحد الرموز الفنية الرفيعة

وأضاف، «ذهب السيناريو للنجم شكري سرحان، وتجادلنا كثيرا، ولكن استمرت صداقتنا حتى وفاته، مشيرا إلى أن علاقته بالمخرج يوسف شاهين ستظل من أهم العلاقات في حياته قائلا، «سيظل يوسف شاهين أحد الرموز الفنية الرفيعة على المستويين العربي والعالمي، يوسف قيمة حقيقة وصادقة، وأيضا كان شخص شديد الطيبة على المستوى الإنساني طيب جدا ورقيق للغاية وشديد الحساسية، ومن أبسط الشخصيات التي يصعب تكراراها».

فيلم «عودة الابن الضال» تدور أحداثه حول «الخديوي» الجد الحائر بين ابنه الأصغر الغائب ذلك المهندس النموذجي، وابنه الأكبر الذي لم يستكمل دراسته، وقد صار طاغية في القرية، تسانده أمه المعروفة بقوة شخصيتها، يضع أهل البلدة آمالهم على عودة الابن الغائب منذ اثني عشر عاما كي ينقذهم من بطش أخيه، لكنه يعود مغلوبا على أمره، ويعمل تحت إمرة أخيه في المعصرة، ولكنهما يصطدمان في النهاية عندما يجدان نفسيهما كلا في مواجهة الآخر.

وقد احتل الفيلم المركز رقم 51 بقائمة ضمن أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية «1896-1996» وكان الاختيار بداية من عام 1927 حيث تم عرض أول فيلم مصري ليلي 1927 وحتى عام 1996.