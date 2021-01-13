عزت العلايلي يحكي كواليس 5 من أهم أفلامه «نزلت وسط الدود عشان الأرض»

مسيرة فنية طويلة تصل لقرابة 60 عاما قضاها الفنان عزت العلايلي صاحب الـ86 عاما، بين السينما والمسرح والتلفزيون، قدم خلالها مئات الأعمال منها عشرات الأعمال الخالدة التي نالت تصنيفات عالية واعتبر بعضها ضمن الأفضل في تاريخ السينما العربية.

هذه الأعمال الخالدة تحدث عنها عزت العلايلي، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، والذي تناول فيه بعض المخرجين الشباب مثل المخرج مروان حامد، ووصفه أنه لديه نضوج قوى بسبب الجو الذى نشأ فيه، والخبرة التى اتخذها من والده الراحل وحيد حامد، وكذلك المخرج بيتر ميمي، مشيدًا بمسلسل «الاختيار»، مؤكدًا أن مشاهد المخرج بيتر ميمي تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، وأثنى على ميمي ووصفه بأنه أثبت أنه مخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية، مضيفًا «أنا متفائل بمستقبل السينما والدراما فى مصر».

الوطن ترصد لكم أبرز الكواليس التي حكاها عزت العلايلي في لقائه كما يلي:

كواليس فيلم الطريق إلى إيلات

تحدث العلايلي عن فيلم «الطريق إلى إيلات» ووصفه بأنه عمل تاريخي مهم أخرجته المخرجة إنعام محمد علي، بدون أى مبالغة وبحرفية تامة، ودون أن يشعر المشاهد بأى ملل.

وكشف «العلايلي»، موقفا طريفا حدث بينه وبين الفنان محمد سعد والذي رفض نزول الماء خوفًا من الغطس قائلًا: «سعد كان خايف ينزل الميه فى مشهد الغطس، وقعدت أقوله متخافش يا محمد وفين وفين لما اقتنع ونزل الميه، وكان موقف كوميدى جدا».

وتذكر عزت العلايلي السيناريست الراحل وحيد حامد، مشيرًا أن الراحل لديه خبرة غير مسبوقة فى ألا يشعر أحد بملل عندما يشاهد أعماله.

كواليس فيلم الأرض

وكشف «العلايلي» عن علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، وتذكر أول مقابلة بينهم بسبب فيلم «الأرض»: «فيه واحد جه قالى يوسف شاهين عاوزك، وأنا فكرتى عن شاهين إنه تنك، وفى يوم كان عندى ناس سهرانة ومشيوا متأخر والشقة كانت مبهدلة والصبح بدرى لقيت الباب بيرن فتحت لقيت يوسف شاهين، دخل قالى إيه الدوشة دى فرديت عليه قولتله معلش كان عندى ناس سهرانة، فقالى عموما أنت هتمثل معايا فى فيلم الأرض يلا حضر نفسك للتصوير.. واتفقت فعلًا على الفيلم من غير حتى ما اقرأ السيناريو».

وتذكر عزت العلايلي فيلم «الأرض» مضيفًا «كانت أيام تصوير فيلم الأرض من أجمل لحظات وأمتع أيام عشتها فى حياتي كنا بنصور فى الفيوم الصبح تصوير، وبليل أمسيات شعرية وسياسية وفنية مع فريق الفيلم والوفد الصحفى اللى كان معانا وقت التصوير كانت شغلانا وقتها قضية النكسة والأرض».

وتذكر العلايلي كواليس مشهد إنقاذ «الجاموسة» من الغرق في الساقية ضمن أحداث فيلم «الأرض»: «كنا بنصور فى شهر طوبة ويوسف شاهين مواعيده مش بتهزر والدنيا تلج، فاديت لفلاح فلوس وقولتله انزل كدة الترعة شوفلى عمق الميه راح ورجع قالى خد فلوسك يا بيه الميه تلج هو أنت هتنزل هنا.. قولته أه .. قالى إزى الميه مليانة ديدان.. مبقتش عارف أعمل إيه ولقيت يوسف شاهين ماسك زجاجة قد صباعه وينقط فى الميه قولتله إيه ده يا جو قالى مطهر، ضحكت وقولتله ده اللى هيطهر يعنى، قالى يلا نط عشان نصور والمشهد ده خد تصوير نصف يوم».

كواليس فيلم الاختيار

ونفي عزت العلايلي أنه كان السبب في استبعاد الفنان الراحل محمود ياسين عن فيلم «الاختيار» مشيرًا أنه رشح محمود ياسين لهذا الدور بعدما أقنع يوسف شاهين أنه يمثل الدور بنفسه على يخرج «العلايلي» الفيلم لافتًا أن شاهين فشل في ضبط أسنانه لدى طبيب الأسنان وأخبره بعدها أنه غير مقتنع بالتمثيل وقدم العلايلي بطولة الفيلم الذي أخرجه شاهين.

وأكد العلايلي أن العمل مع الشباب تجربة مختلفة، وأن لديهم وعيا كبيرا، وعندما يعمل معهم يجد أنه مستقل الفن مع الشباب فى مأمن، وأن القادم من الفن سيكون أفضل.

كواليس فيلم الإنس والجن

وتذكر عزت العلايلي كواليس فيلم «الإنس والجن» مع الفنان عادل إمام والفنانة يسرا، مشيرًا أنها أصيبت بالذعر خلال التصوير وأنها فى إحدى أيام التصوير رأت يسرا خيالا فذهبت تقول له هناك شىء غريب فى الاستديو وهى تشعر بذعر شديد، مؤكدًا أنهم تبينوا حقيقة ذلك ووجدوا أحد العمال يقوم بتغيير لمبات الإضاءة.

كواليس فيلم ليلة عسل

وتحدث العلايلي عن كواليس فيلم «ليلة عسل» قائلًا: «الفنانة سهير البابلى كانت طوال التصوير تنشر الكوميديا، فكنت أقول لها أحنا عاوزين نمثل ونضحك الناس، ولما نخلص نضحك أحنا».

وتذكر العلايلي مشاركته في بعض المسلسلات القديمة حيث قاموا بتصوير أحد المسلسلات في منزل مسكون بالفعل وقٌتل فيه 4 أشخاص، وأن الدكتور مصطفى محمود أحضر لهم مخا بشريا حقيقيا في الاستديو للشرح عليه، ناصحًا شباب الفنانين بالصدق والأمانة والإخلاص وألا يستكبروا في استشارة من هم أكبر منهم سنًا من الفنانين مضيًفا: «اسأل متتكسفش مش عيب».