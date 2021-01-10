نقابة القراء تنعى أكبر وأقدم عالمة قراءات في العالم

نعت نقابة القراء، أكبر وأقدم عالمة قراءات في العالم، مؤكدين أن رحيلها خسارة كبيرة للإسلام، وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- إذ تنعى إلى الأمة الإسلامية الحافظة المتقنة المعمرة القارئة للقرآن الكريم بالقراءات العشر -الصغرى والكبرى- الشيخة تناظر محمد مصطفى المجالي، التي علمت أجيالا عديدة من جميع الأعمار القرآن الكريم وعلم القراءات، ورحلت عن عمر يناهز 97 عاما.

وقال الشيخ محمد حشاد، في بيان النقابة: يعد رحيل الشيخة تناظر خسارة كبيرة لدنيا الإسلام، حيث تعد صاحبة فضل كبير على الكثير -داخل مصر وخارجها- حيث كان يذهب إليها أناس من كل مكان ليتعلموا على يديها علم التجويد والقراءات.

والنقابة بكامل قياداتها تنعى الفقيدة الكبيرة، وتتقدم لأسرتها بمحافظة الغربية، ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم لها نورا وأنيسا في قبرها، وأن يجعل ما قدمته خدمة لكتاب الله في ميزان حسناتها، وأن يجعله شفيعا لها يوم القيامة، وأن يرفع درجاتها في أعلى علين بفضل القرآن العظيم اللهم آمين.

شيخ الأزهر ينعيها

ونعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولي، أحد أكبر القراء والمُحفظات سنًا، والتي أفنت عمرها فى تعليم وتدريس وإقراء كتاب الله.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر؛ كتب فيها «فقدت الأمة الإسلامية اليوم نموذجا مضيئا، أنار الله بصيرتها بالقرآن، سعت في طريق الخير تضرب أروع الأمثلة في نشر علوم القرآن، الشيخة تناظر النجولي، أحد أكبر القراء والمحفظات سنا، فاللهم اجعل القرآن شفيعا لها وتغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين.. إنَّا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الشخية تناظر ولدت عام 1924 بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود محافظة الغربية، ولدت مبصرة ثم أصيبت بالحصبة ففقدت بصرها وهى صغيرة، اشتهرت الشيخة تناظر بأنها أمرأة بصيرة بقلبها نشيطة الحركة حاضرة الذهن، ‏مستحضرة للقرآن استحضارا جيدا.