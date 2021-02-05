نواب ينعون سعد الجمال: رمز وطني ومسيرة عطاء مشرفة

نعى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وعدد كبير من النواب، النائب الراحل اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية الأسبق بمجلس النواب، والذي توفي صباحًا عن عمر 75 عامًا، عن قطاع شمال وجنوب الصعيد.

وقال «جبالي»: «نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة اللواء سعد الجمال سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان».

المستشار أحمد سعد الدين: أدى واجبه نحو وطنه وأبناء دائرته على أكمل وجه

ورثى المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الفقيد قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي أخًا فاضلًا وزميلًا عزيزًا، المغفور له بإذن الله تعالي، النائب اللواء سعد الجمال الذي وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه وأبناء دائرته علي أكمل وجه، وقدم نموذجًا يحتذى في العطاء والانتماء الوطني علي مدار تاريخه الوطني المشرف الحافل بالإنجازات».

واستكمل وكيل مجلس النواب نعيه قائلًا: «إذ أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والنواب وجميع أبنائه ومحبيه، فإنني أتضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بغير حساب ولا سابقة عذاب وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان».

محمد أبو العينين: ترك مسيرة وطنية مشرفة

وقال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، «ننعى ببالغ الحزن وعميق الأسى، اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون العربية الاسبق بالبرلمان.

واضاف «أبو العينين: «لقد ترك فقيدنا الغالي إرثا بالغاً ومسيرة وطنية مشرفة من خلال عمله بوزارة الداخلية، وأثرى الحياة السياسية بمزيد من الإنجازات والإسهامات على مستوى العمل الحزبي والبرلماني، وعاش رمزًا من رموز محافظة الجيزة وأحد أعلامها الخالدين».

سلوى أبو الوفا: كان عنوانا للإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني

فيما نعت النائبة سلوى أبو الوفا اللواء سعد الجمال الذي رحل للقاء ربه الله بعد حياة طويلة حافلة بالعمل الجاد المخلص سواء في جهاز الشرطة أو في البرلمان، وكان عنوانا للإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني وقدوة للكثيرين ممن يعملون فى العمل العام.

ودعت النائبة، الله الغفور الرحيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب، وأن يلهم أهله وذويه وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

وقال النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، إنَّ الزميل اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب، كان عفيف اللسان ووطنيا ومثقفا.

فيما ذكر المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنَّ النائب الراحل اللواء سعد الجمال رحمه الله، كان نائبًا مخضرمًا وجمعه به عدد من المواقف.

وأضاف «منصور»، أنَّ الراحل كان متعاونًا، وكان فاضلًا، وساعد في كثير من طلبات الإحاطة في المجلس، داعيًا الله أنَّ يصبر ذويه.

فيما نعى النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، الراحل، قائلًا إنَّه كان نموذجا عظيمًا ومتفردًا في الإخلاص والولاء والوطنية ورجل من الطراز الرفيع وعاش مخلصا لهذا الوطن.

ودعا رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أنَّ يتغمد الله عز وجل الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويمن على أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.