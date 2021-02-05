اتحاد الدواجن: طرق أبواب الداعمين من أولويات تنمية صناعة الدواجن

قال المهندس محمود العناني، الرئيس الجديد المنتخب لاتحاد منتجي الدواجن، إنه وأعضاء مجلس الاتحاد الجديد يعكفون على ترتيب أولويات ملفات الصناعة، منذ الساعات الأولى لإعلان نتيجة الانتخابات الثلاثاء الماضي.

وأوضح العناني، في تصريحات صحفية له، أنه يتفق مع أعضاء المجلس جميعا على أن الأهم في الأجندة، هو ما تتعلق بحماية صغار المربين، من خلال رفع قيمة الصناعة في نظر المسؤولين عن الأمن الغذائي.

وأكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وأعضاء المجلس عازمون على تنفيذ سياسة طرق أبواب الجهات الداعمة لملف الأمن الغذائي المصري، لصالح صغار المربين الذين يمثلون العصب الرئيسي لهذه الصناعة 70% من حجم الإنتاج.

وشرح العناني خطة المجلس الجديد في برنامج "طرق الأبواب"، بأنه وزملاءه سيستعرضون واقع الصناعة وجدارتها ونقاط قوتها أمام المعنيين بملف الأمن الغذائي المصري، مشيرا إلى انه سيبدأ بلجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في البرلمان، ثم رئيس مجلس الوزراء للغرض ذاته، إضافة إلى أبواب وزارة التموين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية، وذلك لعرض إنتاج عنابر صغار المربين من أعضاء الاتحاد.

ودلل العناني على أهمية الحماية الجمركية ضد الدواجن المستوردة، بتجربة دولة جنوب إفريقيا التي كانت قد حذت حذو مصر بفرض رسم جمركي قدره 32٪ على الدواجن المستوردة، قبل أن تضاعفها إلى 62٪، في الوقت الذي رفعت فيه مصر هذا البند في أعقاب أزمة أنفلوانزا الطيور 2006، ثم تعود لفرضه بنسبة 30٪ فقط، قبل أن ترفعه تماما ليتسبب هذا الأمر في إغراق السوق بمنتجات مجمدة تستغرق شهورا طويلة في ثلاجات المجازر الأجنبية، ثم الشحن البحري فترات طويلة.

واكد اهتمام المجلس الجديد لاتحاد منتجي الدواجن، على تنظيم حملات توعوية، من خلال وسائل الإعلام، لتثقيف المستهلك المصري بأهمية استهلاك الدواجن عامة من الناحية الصحية، وأيضا من الناحية الاقتصادية في مصر التي تعاني عجزا في اللحوم الحمراء بكمية تقدر بنحو 450 ألف طن سنويا.

3.8 مليون دجاجة يتم انتاجها فى اليوم

وأشار إلى ان مصر تنتج حاليا نحو 1.4 مليار طائر تسمين سنويا أي نحو 3.8 مليون دجاجة يوميا، بما يزيد على الاكتفاء الذاتي بنحو 400 ألف دجاجة يوميا، في ظل ارتفاع معدلات الأمن الحيوي، وتطوير عنابر التربية، وبالتالي خفض مؤشر الأوبئة، وتراجع نسبة النافق إلى المعدلات الطبيعية وهي أقل من 5%.

ووفقا للعناني، يستهدف مجلس الاتحاد الجديد الاستفادة القصوى من رفع حظر تصدير الدواجن المصرية، بالعمل الجاد على فتح فرص تسويقية جديدة للدواجن المصرية، من خلال الملحقيات التجارية المصرية في الخارج، وذلك بعد اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية 14 منطقة مصرية كمناطق خالية من أنفلوانزا الطيور.

وتصدر مصر حاليا الدواجن وبيض المائدة إلى عدد من الدول العربية والإفريقية، كما نجح عدد من الشركات المصرية في تصدير كتاكيت أمهات البياض، وبيض التفريخ إلى عدد من دول إفريقيا.