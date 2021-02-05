«الزراعة»: مصر أوشكت على الاكتفاء الذاتي من الدواجن

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك عدة مشروعات قومية وفرص تمويلية تبنتها الدولة من أجل النهوض بصناعة الدواجن، وفتح آفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بعيدًا عن الدلتا والوادي، حيث جرى تخطيط 9 مواقع منها 4 في قنا و2 بالوادي الجديد و2 بالأقصر وواحدة بشمال سيناء.

تراخيص التشغيل وصلت لـ 65 ألف

وأضاف «سليمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه الوزارة تشدد على معايير الأمن والسلامة في كافة الأنشطة الداجنة، وجملة ما تم إصداره من تراخيص تشغيل فقط منذ إنشاء قطاع الثروة الحيوانية والداجنة حتى منتصف 2017 حوالي 1500 ترخيص، بينما وصل عددهم حاليا لـ 65 ألف ترخيص تشغيل، وهو ما يرفع من معدلات المنشأة.

مصر تطبق معايير منظمة الصحة العالمية

وأشار إلى أن هناك دفع لوجستي ومالي لصغار مربي الدواجن وتحويل نظام التربية للنظام المغلق لتحسين العائد الاقتصادي، وتقليل تكاليف التشغيل، لافتا إلى أن مصر أصبحت من الدول التي تعتمد منشآتها الداجنة المعزولة بعد توقف 14 عاما، طبقا لمعايير منظمة للصحة العالمية، وبالتالي يمكن التصدير.

حققنا اكتفاء ذاتي من البيض بنسبة 100%

ولفت إلى أنه جرى تسجيل 14 منشأة معزولة، وجاري تسجيل 24 منشأة، مؤكدا أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من البيض بنسبة 100%، وعلى أعتاب الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن، وبالتالي كان لابد من فتح آفاق لتصدير ما يزيد على احتياجاتنا للخارج.

مصر من الدول المتميزة في الإنتاج الداجني

وأكد أن مصر من الدول المتميزة للغاية في الإنتاج الداجني، كما تحقق «كتالوج السلالة»، وموقع مصر الجغرافي بما لديها من منافذ سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، يؤهلها لكي تكون رائدين في التصدير للخارج، وهناك قوائم للانتظار للتصدير منها دول عربية وأوروبية كثيرة.