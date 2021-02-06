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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 6-02-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | السبت 06 فبراير 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يحب المغامرة وأبرز عيوبه الجدال وقلة الصبر، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

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