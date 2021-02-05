حظك اليوم الجمعة 5-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يعشق الحرية والسفر والتنقل من مكان لآخر، كما أنه لا يحب أن يتقيد بشيئ، وأوضحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» توقعات حظك اليوم لمواليد برج القوس، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تعلن عن أفكارك وخططك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم يحمل إليك انفعالات وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.