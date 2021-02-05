حظك اليوم الجمعة 5-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتمسك بحلمه ويسعى لتحقيق هدفه مهما كانت الخسائر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك اليوم لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر ببرجك مما يجعلك تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.