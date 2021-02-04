نداء عاجل من «التعليم» لأولياء الأمور بشأن امتحانات التيرم الأول: استعدوا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات التيرم الأول لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، بعدما تأجلت بسبب ذروة انتشار فيروس كورونا، موجهة رسالة ونداء عاجل، لجميع أولياء الأمور بأن يعدوا أبنائهم للامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لهم، للمراجعة والمذاكرة والاستعداد جيدا لأداء الامتحانات، موضحة أنه لا مجال لتأجيل الامتحانات أو إلغاؤها بسبب فيروس كورونا.

وبدأت العديد من المدارس على مستوى الجمهورية، في تنفيذ خطط تعقيم وتطهير الفصول الدراسية وفناء المدارس والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها، وتطهير دورات المياه، علاوة على الاتفاق بتخفيض أعداد الطلاب إلى 15 طالبا بحد أقصى داخل كل لجنة امتحانية، لتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين التلاميذ أثناء الامتحانات.

وأكدت أن ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية ستكون إجبارية على الطلاب والمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية، طوال سير الامتحانات، وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه رسالة عاجلة لجميع الطلاب في بيان رسمي، طالبهم بالمذاكرة والمراجعة للدروس التى تم تدريسها خلال فعاليات الفصل الدراسي الأول، استعدادا للامتحانات، بعد إنتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، لافتاً إلى أنه لا توجد أى نيه على الإطلاق بإلغاء أو تأجيل الامتحانات بسبب كورونا، موضحاً أن الوزارة قدمت كل مالديها لتقديم تعليم عالى الجودة لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقال شوقي، إن يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، سيتم إعلان كافة تفاصيل آليات عقد الامتحانات، وكيفية بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، منوهاً إلى أن امتحانات الثانوية العامة للصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد إلكترونيا.

ومن جهته، أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، أن هناك استعدادات جادة من قبل الوزارة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى، مشيراً إلى أن الوزارة عازمة على نجاح العام الدراسي الحالى وسط تحديات وصعوبات جائحة كورونا، منوهاً إلى أنه تم مخاطبة جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالبدء في صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمعلمين.

وأوضح حجازى، في تصريحات للوطن، بأن المعلمين هم عصب منظومة العملية التعليمية في مصر، لافتاً إلى أن الوزارة تقدر جهود جموع المعلمين وتقوم بتوفير جميع متطلباتهم، مؤكداً أن فيروس كورونا لن ولم يعيق إستكمال العام الدراسي الحالى.