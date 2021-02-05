جابان توباكو اليابانية: ندرس الوقت المناسب لطرح التبغ المسخن في مصر

قالت شركة «جابان توباكو انترناشونال» عملاق التبغ الياباني إنها تنتظر الوقت المناسب لطرح منتجها من التبغ المسخن في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد خالد إسماعيل مدير العلاقات بالشركة لـ«الوطن» إن الشركة تدرس كل المعطيات الحالية في السوق، وتراقب التطورات الخاصة بالمنتج تمهيدا للطرح.

تحديد السعر والشكل المناسبين تمهيدا للطرح

وأضاف «إسماعيل» نحن حاليا نراقب السوق عن كثب فيما يتعلق بتطورات ذوق المستهلك المصري، والسعر والشكل المناسبين من أجل تحديد الموعد الأنسب لطرح منتج التبغ المسخن، الذي سيحمل اسم «PLOOM»، موضحا أن الشركة تسعى لإتاحة منتج جديد بسعر يناسب طبيعة الذوق والدخل لدى المدخنين المصريين.

وكانت شركة «بريتش أمريكان توباكو» البريطانية أول من أعلنت آواخر شهر ديسمبر الماضي طرحها لمنتج التبغ المسخن، تحت اسم «جلو»، في الوقت الذي تستعد شركات أخرى على رأسها «فيليب موريس» لطرح المنتج، الذي تقول الشركات المنتجة إنه «قد يكون أقل ضررا بنسبة 95% عن السجائر التقليدية».

«منتج جلو الخاص بشركة بريتش أمريكان توباكو»

وطرحت «بريتش أمريكان توباكو» منتج «جلو» في الأسواق المصرية، 17 يناير الماضي، بعدما وافقت على شرط وزارة الصحة، بطباعة الصورة التحذيرية على علب السجائر الخاصة بها، وهو الشرط الذي كان يمثل عائقا أمام خطط شركات السجائر الأجنبية، للإسراع بطرح «التبغ المسخن»، بعد النجاح في استصدار مواصفة قياسية خاصة.

وأكد «إسماعيل» على طرح «جابان توباكو» منتجها بالفعل في أكثر من 40 دولة، وتسعى لطرحه في مصر الفترة المقبلة، وتختلف سجائر «التبغ المسخن» عن السجائر التقليدية في أنها تقوم على عملية تسخين التبغ وليس حرقه كما هو معتاد.

وكانت الشركة الشرقية للدخان دخلت على خط المنافسة، حيث أعلن رئيسها هاني أمان، أن الشركة تستعد لبدء إنتاج التبغ المسخن في خطوط إنتاجها العام الجديد 2021، مؤكدا أنه بات سلعة عالمية، لافتا إلى أن الشركة تمتلك من الإمكانات الكبيرة ما يؤهلها للدخول في إنتاج تلك السلع الجديدة، التي تشهد إقبالًا عالميًا واسعًا، في الوقت الحالي.

وبحسب مصادر في السوق فإنه من المتوقع أن تمثل حصة سجائر التبغ المسخن ما يتراوح بين 3 - 5% من إجمالي حجم سوق السجائر في مصر.