من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي.. منصات المراجعة قبل الامتحانات

تقترب إجازة نصف العام الدراسي من نهايتها المقررة في 21 من فبراير الجاري، وينتظرطلاب المراحل الدراسية المختلفة وأولياء الأمور تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول في يوم 14 من فبراير الجاري عن طريق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المنصات والمصادر المتاحة أمام الطلاب للمراجعة

وتعرض «الوطن» مختلف المنصات والمصادر التعليمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لمختلف الطلاب بداية من طلاب الصف الرابع من المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثاني من المرحلة الإعدادية.

1 - الوسيلة التعليمية الأساسية لطلاب هذه الصفوف الدراسية هي القناة التعليمية «مدرستنا 2».

2 - الوسيلة الثانية المتاحة لهم هي منصة «ذاكر» من بنك المعرفة المصري، ويستطيع الطلاب الدخول إليها من الضغط هنا.

3 - الوسيلة التعليمية الثالثة المتاحة أمام الطلاب هي منصة البث المباشر، ويمكن الدخول إليها عن طريق الضغط هنا.

4 - الوسيلة الرابعة التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم هي منصة «ادمودو»، ويمكن لجميع الطلاب الدخول إليها من خلال الضغط هنا.

«شوقي» ينصح الطلاب بالمراجعة استعدادا لامتحانات منتصف العام

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد نصح جميع الطلاب بالسنوات الدراسية المختلفة بالمراجعة والمذاكرة بشكل جيد من أجل أن يستعدوا لامتحانات منتصف العام الدراسي، كما نصحهم أيضًا بالمراجعة من خلال استخدام المصادر والمنصات التعليمية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب على مستوى مختلف السنوات الدراسية.

كما نفى الوزير فكرتي إلغاء أو تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحًا أن التفاصيل كاملة سوف يُعلن عنها بيوم 14 من الشهر الجاري، وأن كل ما يتم ترديده خلال الفترة ما قبل 14 من فبراير هو مجرد شائعات أو اجتهادات بعيدة عن وزارة التربية والتعليم وليست صحيحة.