حريق يلتهم محتويات صيدلية بالصالحية الجديدة في الشرقية

شب حريق منذ قليل، مساء الجمعة، في صيدلية بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، أسفر عن التهام محتويات الصيدلية من الأدوية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة الصالحية الجديدة، بلاغا بنشوب حريق داخل صيدلية في المدينة.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق على مساحة 40 متر في الصيدلية وأسفر الحريق عن التهام محتويات الصيدلية كاملة.

وتبين من المعاينة الأولية، حدوث الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي السياق نفسه، تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية في مركز فاقوس، وانتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها. ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات. وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي وقت سابق، لقى طفلان شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شقيقهما باختناق إثر حريق نشب في منزلهم بقرية نبتيت، التابعة لمركز مشتول السوق، وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران. وتبين نشوب النيران في المنزل بسبب ماس كهربائي وأسفر الحريق عن وفاة طفلين اختناقا، فيما أصيب شقيقهما الثالث وجرى نقله إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وأيضا تمكنت الحماية المدنية في وقت سابق من السيطرة على حريق شب بمصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان، وأدى وجود مادة «التنر» ومواد كيماوية، إلى حدوث دوي انفجار وتصاعد ألسنة النيران، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.