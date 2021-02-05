بصورة البطاقة.. طريقة الحصول على قرض حسن من عدة جهات وبنوك

ظروف الحياة تجبر الكثيرين على اللجوء للاقتراض، ومنهم من يبحث عن القرض الحسن نظرا لفوائده القليلة، وتستعرض «الوطن» طريقة الحصول على قرض حسن بالبطاقة الشخصية، وأنواعه.

القرض الحسن

هو مبلغ من المال يحدده المتقدم على الطلب إلى إحدى الجهات أو الجمعيات الخيرية ومؤخرا انضمت البنوك، ويلجأ بعض الأشخاص إلى الحصول على قرض حسن بدون فوائد، بهدف شراء شقة أو إقامة مشروع أو من أجل الزواج، وغيرها.

القرض الحسن يعتبر من القروض التي تتناسب مع الدين الإسلامي، حيث إنه بإجماع العلماء والفقهاء بعيد عن الربا.

الضمانات المطلوبة من المقترض

ممتلكات المقترض بشرط التأكد من أنها ملك له.

يجب ألا يقل عمره عن 20 عاما.

لا يجري منح المقترض أكثر من قرض في نفس الوقت.

أن يكون المقترض حسن السمعة.

أن يكون عمر المقترض عند انتهاء فترة الاقتراض أقل من 60 عاما.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

صورة من عقد السكن.

السجل التجاري.

صورة البطاقة.

أبرز الجهات التي تقدم القرض الحسن:

شروط الحصول على القرض الحسن من مسجد الفتح

يشترط تقديم بعض التحاليل الطبية التي تثبت خلو الشخص المتقدم من أي مرض قد يعيقه من السداد.

صورة البطاقة فقط.

يجب أن يكون المتقدم محتاج بالفعل إلى القرض.

شروط الحصول على القرض الحسن من جمعية رسالة

تقدم الجمعية قرضا تبدأ قيمته من 500 جنيه مصري إلى 5 آلاف جنيه مصري.

صورة البطاقة فقط.

شروط الحصول على القرض الحسن من بنك مصر

يقوم البنك بالتعاون مع بنك فيصل، بتقديم القرض الحسن بهدف مساعدة الشباب.

يقوم المقترض بتقديم بعض الأوراق المطلوبة للحصول على القرض من صورة البطاقة وعقد السكن وضمان الممتلكات.

شروط الحصول على القرض من بنك HSBC

هي نفس الشروط السابقة، ويقوم المتقدم بتقديم الملف إلى البنك، ويقوم البنك بالرد خلال 24 ساعة فقط، ويمنح البنك القروض دون عمولات أو فوائد.