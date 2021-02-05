«المتحدة» تنفي شراءها أي حصص في شركات خدمات طبية

نفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما تردد على مدار الفترة الماضية، بشأن استعداد الشركة لشراء حصة في إحدى الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الطبية، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة لا علاقة لها بهذه الأخبار وتنفيها جملة وتفصيلا وستلاحق مطلقي مثل تلك الشائعات.

وأضاف «صالح» أن مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، يؤكد أنه ليس له أي علاقة بمثل تلك الشائعات ويشكر من قام بالسؤال مباشرة للوقوف على الحقيقة.