أشرف زكي: الراحل عزت العلايلي كان مهموما بقضايا الفن حتى آخر لحظة

قدم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، العزاء لكل الوسط الفني في رحيل النجم الكبير عزت العلايلي، والذي لن يعوض: «هو قيمة كبيرة جدا، وكان يدافع عن الفن وقضاياه حتى آخر أنفاسه».

عزت العلايلي كان مهموما بكل ما يشغل الأسرة الفنية

وكشف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن» والمذاع على فضائية «صدى البلد»، عن آخر مكالمة هاتفية جمعته بالفنان الراحل عزت العلايلي، حيث أكد أنهما تباحثا سويا في الدفاع عن الفن وقضايا الفن، لآفتا إلى أنه كان مهموما بكل ما يشغل الأسرة الفنية جمعاء، وهو شخص لن يعوض على الساحة الفنية عامة.

لما عرف باعتذار رئيس مجلس النواب للفنانين قال «واجب علينا نشكرهم»

وأوضح أن آخر مكالمة جمعتهما عبر خلالها «العلايلي» عن رفضه لتصريحات تخص أحد أعضاء مجلس النواب، حول الفنانيين، ورد عليه بقوله: «رئيس مجلس النواب، بعتلنا رسالة حب واعتذار، ووكيل المجلس، اعتذر لنا ورضانا، ولما عرف قالي واجب ان احنا نشكرهم».

كان بصحة جيدة جدا

وأكد أشرف زكي، أن «العلايلي» كان يتمتع بصحة جيدة: «كان بصحة جيدة جدا، وربنا يرحمه».

وتوفي اليوم، النجم الكبير عزت العلايلي، عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلنه محمود العلايلي، نجل الراحل، عبر حسابة الشخصي على فيس بوك.