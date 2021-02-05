رصف 85% من طريق «بير النص- واحة أم الصغير» بتكلفة 126.5 مليون بمطروح

أعلن اللواء آمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف 85% بمسافة 80 كم تقريبا من طريق «بئر النص - واحة جارة أم الصغير» في عمق الصحراء الغربية، من إجمالي 110 كم جارِ العمل على مدها، بتكلفة حوالى 126.5 مليون جنيه.

وأضاف مرتضى، اليوم الجمعة، أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح ينفذ طرق حيوية في مطروح والمراكز والمدن التابعة لها، وبلغت تكلفة إنشاء طريق «واحة سيوة - واحة جارة أم الصغير» بطول 96 كم، حوالي ٣٣٢.٩ مليون جنيه.

وأشار إلى أنه منذ بداية إنشاء الطريق لتصبح جارة أم الصغير من النقاط الحيوية الهامة بعد ربطها بطريقى سيوة ومرسى مطروح، لتكون مثلث تنموي جديد في المنطقة الغربية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة، وبإشراف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ورؤية اللواء محمود نصار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى.

ولفت أن الدولة المصرية تولي إهتماما بتنمية واحة سيوة وخلق محاور جديدة في المنطقة الغربية للدفع بعجلة التنمية وإنشاء مشروعات تنموية جانبي الطريق، بالإضافة لربط جارة أم الصغير المهمشة، لعقود المشروعات القومية للدولة لتصل لأصغر وأقدم واحة مصرية وفتح آفاق جديدة للمقومات التي يمتلكها الساحل الشمالي الغربي.

وتعتمد التنمية في منطقة سيوة وواحة جارة أم الصغير، على عدة مشروعات يأتِ على رأسها مشروع التوسع فى التنمية الزراعية على أسس علمية متطورة من خلال زراعات تتناسب مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة، جنوب غرب صحراء مصر الغربية، بالإضافة إلى إستخدام أسس علمية فى الرى الحديث بنظام التنقيط والرى بالرش، مع الإستفادة من المخزون الإستراتيجى للمياه الجوفية التى تتميز به المنطقة، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تتناسب مع وضع المنطقة بجانب فتح أفق الإستثمار فى مشروعات عديدة.