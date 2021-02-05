رسالة عزت العلايلي الأخيرة قبل وفاته.. «محدش يقدر يمنع الموت»

صدمة كبيرة، أصابت الوسط الفني خلال الساعات الماضية، لرحيل الفنان عزت العلايلي، صباح اليوم الجمعة، بشكلٍ مفاجئ، عن عمر ناهز 86 عامًا، دون أن يشكو من أي متاعب صحية خلال الآونة الأخيرة، وذلك حسبما أكد نجله محمود العلايلي.

وقبل 4 أيام تقريبًا، أجرى عزت العلايلي، حوارٍ صحفي مع «روز اليوسف»، وتحدث فيه عن الموت، إذ أكد آنذاك أنه لا يخشى الموت، أو الحديث عنه كونه حقيقة مجردة.

وقال عزت العلايلي، خلال الحوار: «الموت ده حاجة إيجابية.. مفيش شك.. هيحصل دلوقتي أو بعدين.. الموت حق مش هزار.. محدش يقدر يمنع الموت».

عشرة العمر

وكانت الفنانة إلهام شاهين، نعت الفنان الراحل عزت العلايلي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «خبر فظيع.. أنا حزينه جدا جدا.. وداعا صديقى الغالى وعشرة عمرى.. أنبل وأنقى وأجدع وأرق إنسان.. وفنان عظيم له بصمه خاصه جدا.. ومثقف رائع.. وبيحب فنه وبلده بكل جوارحه».

وأضافت إلهام شاهين: «عزائي لعائلته وأعزي نفسي في فقدان الغالي صديقي الحبيب.. القامة المحترمة عزت العلايلي.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب بإذن الله .. اللهم آمين».

النجم الكبير

وكتبت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» هي الأخرى، قائلة: «ببالغ الحزن والأسي بنعي الصديق النجم الكبير القيمة والقامة عزت العلايلي، ربنا يرحمه، خالص التعازي لأسرته ولكل محبيه، سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ربنا يرحمه نسألكم الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

مخلصًا للوطن

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان القدير عزت العلايلي، قائلة إن الراحل له العديد من المواقف الوطنية التي تعد نموذجا للإخلاص للوطن وللفن فأحبه واحترمه الملايين، مضيفة أنه صنع مجدا خالدا في تاريخ الفن المصري باعتباره أسطورة في التمثيل والأداء؛ كما نجح في تجسيد شخصيات توحدت مع الجمهور وتركت بصمات بارزة في وجدان المجتمع، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.