تعديلات مرورية بمنطقة السوق القديم بميدان الدهار في الغردقة (صور)

أجرت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميد حسام كمال، مدير مرور البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تعديل مروري بمنطقة السوق القديم بالدهار، وسط مدينة الغردقة، تسهيلا على حركة السيارات للقادمين من ميدان الدهار والمتجه إلى سوق الدهار القديم، وذلك بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وشملت التعديلات اتجاه حركة السيارات القادمة من ميدان الدهار، بحيث تسلك الشارع المؤدي للسوق قبل الكنيسة الأنباء شنودة مباشرة، وبينما أصبح الاتجاه الخارج من سوق الدهار في اتجاه الميدان يسلك الشارع بجانب مول.

وطالب عدد من المواطنين بمدينة الغردقة بازدواج شارع التربية والتعليم القديم في الاتجاهين للقادم، وذلك في المنطقة الواقعة فقط، بين شارعي مجاهد والميدان، بحيث أن القادم من شارع مجاهد شارع التربية والتعليم في اتجاه الميدان، وذلك توفيرا للوقت والجهد ومنعا لعمل زحام بشارع التربية والتعليم وباتا.

وفي سياق آخر، شنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء عاطف وجدي، عدة حملات نظافة، ورفع المخلفات بعدد من شوارع الغردقة، أسفرت عن رفع 400 متر مربع من الأتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة شارع الرحمة ومنطقة الكوثر.

وأشار اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، باستمرار بتكثيف حملاتها في عدد من الشوارع والميادين، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة، ورضا المواطن، موضحا أن الهدف من الحملات الحفاظ على المظهر الحضاري.

كان اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، برفقة مدير ادارة المتابعة الميدانية، ومساعد رئيس حي شمال، تفقدوا أعمال التطوير الجارية بالشاطئ العام «السواقي» بجوار فندق الجيسوم بحي شمال الغردقة، لمتابعة سير العمل من توسعات وتطوير وتجميل، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها.