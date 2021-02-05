«نجاتي» عن تكريم الأطقم الطبية على 15 مليون عملة معدنية: «هي دي مصر»

قال المهندس أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس الشيوخ، إن تكريم الفرق الطبية فكرة بدأت في نهايات مارس الماضي، عندما كانت «التنسيقية» موجودة على الأرض وتدعم الفرق الطبية في حملة «الوعي أمان»، وعندما رصدت الجهد المبذول من قبل الكوادر الطبية في مكافحة فيروس كورونا، كان لا بد من عمل يخلد هذه البطولة.

وأضاف «نجاتي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت: «كانت الفكرة إننا نطلع بمبادرة أبطالنا رموز العملة الوطنية، لكي تكون رسالة خالدة على العملة الوطنية، تخلد عملهم البطولي المستمر حتى الآن، ونوجه تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل المواطن المصري».

وحول إطلاق اسم الأطقم الطبية على 15 مليون عملة معدنية، قال نجاتي: «نشكر رئيس الوزراء، على الاستجابة ودعمه لمبادرات التنسيقية، وده أملنا، لأننا نعتبره رئيس وزراء شاب، وهي دي مصر 30 يونيو، وتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي زرع الأمل في كل المصريين، أن يكون هناك تقدير وتكريم لأي بطولة أو عمل من أجل مصر».

وتابع: «لدى التنسيقية أجندة كبيرة من الدراسات والتقارير في مجلس الشيوخ، وسنقدمها للمجلس، فنحن نتحدث عن المحليات وآليات رقمنتها وانتخابها، كإحدى آليات التحول الديموقراطي، إذ أنها تتواصل بشكل دائم ومستمر مع المواطن المصري، وآن الأوان لاستكمال البناء المؤسسي، وسيكون للمحليات دورا رقابيا وتنمويا يمس المواطن، ولدينا دراسات عن سلامة النقل والطرق، لأنها من أهم الأشياء المحفزة للمستثمرين لحماية البضائع المنقولة، ولدينا أعضاء في مجلس النواب لديهم دراسات عن تطوير المنظومة الصحية وتقليل الوقت الزمني لمنظومة التأمين الصحي الشامل البالغة 10 سنوات».