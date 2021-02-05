«الإسكان»: تطوير 1500 تجمع ريفي بتكلفة 150 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مبادرة حياة كريمة، تأتي تنفيذا للتكليف الرئاسي، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير التجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بواقع 175 مركزا و4200 قرية، والمرحلة الأولى ستكون في 51 مركزًا بواقع 1500 قرية، ولن يقتصر التطوير على مياه الشرب والصرف الصحي فقط، لكنه سيشمل الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والنقل والإنارة، وأي مشروعات أخرى تحتاجها هذه القرى والتجمعات الريفية التي تتبعها.

وأضاف «الرفاعي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بخلق فرص عمل لسكان تلك القرى لرفع المستوى المادي لأهاليها، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تطوير 1500 تجمع ريفي وسيستفيد منها 18 مليون نسمة بتكلفة قدرها 150 مليار جنيه.

وتابع: «هنصرف على كل مركز ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وسيجرى إنفاق 350 مليار جنيه على المرحلتين الثانية والثالثة، وستشمل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والطرق».

وأكد «الرفاعي» أن وزارة الإسكان ستنفذ هذه المشروعات من خدمات صحية أو تعليمية أو طرق ونقل والأنشطة الأخرى كافة، وذلك في 24 مركزًا من إجمالي 51 مركزًا، وستنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقية المشروعات.

وواصل: «هناك 5 أجهزة من جهات الوزارة تشترك في هذه المبادرة، أولها الهيئة العامة للتخطيط العمراني إذ حصرت كل المشروعات المشتركة التي ستنفذ داخل القرى ووضعتها في صورة قاعد بيانات جغرافية، وهناك قرى ضمن هذه المبادرة تحتوي على مياه الشرب والصرف الصحي ويتبقى فيها بعض المناطق خارج الحيز العمراني، وهناك بعض القرى لا تحتوي على خدمة الصرف الصحي، وبعض القرى تحتوي على وحدات صحية، أي أننا نعمل على حسب احتياج كل قرية».