«صلى الفجر ونام».. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عزت العلايلي

أعرب الفنان رشوان توفيق، عن حزنه الشديد، لوفاة زميله الفنان الراحل عزت العلايلي، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 86 عامًا، بشكلٍ مفاجئ، قائلًا: «ده كان زي أخويا اللي مجبتهوش أمي.. إحنا مع بعض من أوائل الستينيات مسبناش بعض خالص».

وقال رشوان توفيق، لـ«الوطن»، إنه اعتاد في الفترة الأخيرة، على الحديث مع عزت العلايلي، هاتفيًا، قرابة 4 مرات أسبوعيًا، بشأن الاطمئنان ومتابعة آخر الأخبار، قائلًا: «كان مكلمني أول امبارح وزي الفل مش بيشتكي من أي حاجة خالص».

صلاة الفجر

وأكد أنّ عزت العلايلي، كان يعتاد على الوضوء وتأدية صلاة الفجر، يوميًا، قبل الخلود في النوم، قائلًا: «كان لا يمكن ينام من غير ما يصلي الفجر».

وكان محمود العلايلي، نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، نفى تعرض والده لوعكة صحية أدت إلى وفاته، وقال لـ«الوطن» إن والده توفي أثناء نومه، مضيفا: «أبي معتاد على الاستيقاظ في ميعاد محدد، وعندما دخلنا عليه لإيقاظه وجدناه فارق الحياة».

وكانت الفنانة إلهام شاهين، كشفت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، كواليس اللقاء الأخير الذي جمعها بالفنان الراحل عزت العلايلي، والذي كان على هامش تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد، مطلع شهر يناير الماضي، قائلة: «عزت العلايلي كانت دموعه تغالبه حزنا على رحيل الأخير بعد صراع مع المرض.

وأضافت إلهام شاهين، أنه حدثها قائلا: «كل أصحابي بيروحوا والدور بقى عليا» وذلك بعد وداعه للفنان الكبير محمود ياسين قبل أشهر عدة، ومشاركته في تشييع جنازته، بحسب قولها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد نعت الفنان عزت العلايلي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «خبر فظيع.. أنا حزينه جدا جدا.. وداعا صديقى الغالى وعشرة عمرى.. أنبل وأنقى وأجدع وأرق إنسان.. وفنان عظيم له بصمه خاصه جدا.. ومثقف رائع.. وبيحب فنه وبلده بكل جوارحه».

وأضافت: «عزائى لعائلته وأعزى نفسى فى فقدان الغالى صديقى الحبيب.. القامة المحترمة عزت العلايلى.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب بإذن الله .. اللهم آمين».