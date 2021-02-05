حفيدة إسماعيل ياسين تنعى عزت العلايلي: الوحيد اللي كان بيسأل علينا

نعت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وابنة المخرج ياسين إسماعيل، الفنان الراحل عزت العلايلي، قائلة: «خبر محزن لكل الناس وفاة فنان عظيم زي عزت العلايلي».

وكتبت حفيدة إسماعيل ياسين، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «عزت العلايلي، ماكانش مجرد ممثل، ده كان عايش الفن.. تاريخ طويل من أعماله ومواقفه للدفاع عن الفن والفنانين»، متابعة: «الكلام ده مش محتاجة أقوله، لكن اللي لازم أقوله إنه مش بس كان فنان عظيم، عزت العلايلي كمان كان إنسان أعظم».

وتابعت: «بعد وفاة بابا كان هو اللي على طول بيسأل علينا، ويسألنا دايمًا مش محتاجين حاجة؟ ومانسيش العشرة الطويلة اللي مع بابا والصداقة، لو كلام طلع وحش عن بابا أو جدي كعادة الوسط ده للأسف كان يقول لنا ماتصدقوش، ويعددلنا صفات بابا الجميلة وهو شاب، وزي ما كان حريص على سيرة بابا الطيبة وهو عايش أنا كمان حبيت أرد له الجميل.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله».

وكانت الفنانة يسرا نعت الفنان عزت العلايلي، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «أخي وصديقي وعشرة عمري الفنان القدير عزت العلايلي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ستظل في قلوبنا وعقولنا جميعًا بأعمالك وإبداعك وإنسانيتك اللي مالهاش حدود، هتوحشنا يا غالي.. اللهم اغفر له وارحمه وألهم الأسرة جميعًا الصبر والسلوان.. خالص عزائي للعائلة جميعًا».

ونعت الفنانه نادية الجندي الفنان عزت العلايلي بصورة تجمعهما في أحد المهرجانات، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «ببالغ الحزن والأسى أنعى الصديق النجم الكبير القيمة والقامة عزت العلايلي، ربنا يرحمه، خالص التعازي لأسرته ولكل محبيه، سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة، ربنا يرحمه نسألكم الدعاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون».