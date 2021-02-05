خطوات تقديم التماسات لغير المستوفيين في إعلان 1700 وظيفة مأمور ضرائب

قال مصدر مطلع بوزارة المالية إن بعد موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على فتح باب الالتماسات، اعتبارًا من السبت 6 حتى الجمعة 12 فبراير الجاري، للمتقدمين للتعاقد على الـ1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم 1 لسنة 2020، الذين تم إخطارهم بأنهم «غير مستوفين» سيقدمون التماساتهم عبر الرابط الإلكتروني: «eg.gov.mof.Jobs://https».

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن تلقي الالتماسات عبر الموقع الإلكتروني يضمن الدقة في التأكد من إتاحة فرصة الاختبارات الإلكترونية المؤهلة، للتعاقد على هذه الوظائف لكل المستوفين للشروط المحددة.

ولفت المصدر إلى أنه بمجرد إعلان نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية، تلقت وزارة المالية عدة التماسات من بعض المتقدمين الذين تم تصنيفهم «غير مستوفين»، وبالتالي غير مؤهلين لدخول الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد للعمل بمصلحة الضرائب.

أوضح المصدر، أنه ينبغي على المتقدمين بهذه الالتماسات التحقق من استيفاء جميع شروط التقديم السابق الإعلان عنها، بمسابقة مصلحة الضرائب رقم 1 لسنة 2020، خاصة ما يتعلق بالمؤهل والتقدير والسن والمحافظة المتقدم إليها، والتأكد من تحميل المستندات بشكل ملائم يمكن استعادته، وأن تكون صورة بطاقة الرقم القومي لوجهي البطاقة لإثبات محل السكن في التاريخ المحدد بالإعلان.