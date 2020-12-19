مطلوب 1700 شخص.. شروط الحصول على وظيفة مأمور ضرائب قبل إغلاق باب التقدم

أيام قليلة تفصلنا عن آخر موعد لغلق باب التقديم للحصول على وظيفة من بين 1700 وظيفة مأمور ضرائب بتخصصات فحص وحضر وفقا لإعلان وزارة المالية .

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المتاحة والأوراق المطلوبة والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظيفة وفقا للتوزيع الجغراقي.

التقديم الإلكتروني على وظائف مصلحة الضرائب المصرية

يمكن الحصول على الوظيفة من خلال التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة المالية مصلحة الضرائب، والتي يتطلب من طالب الوظيفة إدخال كل المعلومات المطلوبة كالبيانات الشخصية وبيانات الدراسة وغيرها.

شروط التقديم

1 -ان يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

3- أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

4- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفي منها.

5- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة «شعبة محاسبة» بتقدير عام جيد جدا على الأقل.

6- ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاما ميلاديا في تاريخ هذا الإعلان.

7- لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

المستندات المطلوبة

1 - صورة من المؤهل الدراسى الحاصل علية.

2-صورة من شهادة ميلاد مميكنة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ الإعلان.

4- صورة من شهادة أداء / الإعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة للمتقدم من الذكور.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

6- صورة شخصية.

شروط لاتمام عملية التسجيل بسلام

1- لابد من عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل.

2- ألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 10 دقائق.

3- في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم واعتباره غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

4- يجب على المرشحين المستوفين لشروط التقديم اجتياز اختبارات التقييم والتي ستتم بشكل الكتروني وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات «المحاسبة بصفة عامة – القوانين الضريبية - الحاسب الآلي – المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية».

5- سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيتم تسليم أصول المستندات السابقة، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي «وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للقبول».