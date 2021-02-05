«البنتاجون» يوافق على نشر 1000 جندي للمساعدة في توزيع لقاحات كورونا

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» على نشر 1000 جندي للمساعدة في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، في كاليفورنيا الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت «مراكز منع الأمراض والوقاية منها» في الولايات المتحدة، سجلت في وقت سابق من اليوم، 618 حالة إصابة على الأقل بالسلالات المتحورة المختلفة من كورونا في 33 ولاية أمريكية.

وذكرت المراكز الأمريكية، في بيانات نشرتها، أن هناك 611 حالة إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس المكتشفة في بريطانيا، مشيرة إلى أن ولاية «فلوريدا» الواقعة في جنوبي شرق الولايات المتحدة، سُجل بها أكبر أعداد إصابة بهذه السلالة، حيث سجلت 187 حالة، ثم ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة التي سجلت 145 حالة إصابة بهذه السلالة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت «مراكز منع الأمراض»، أنه تم تسجيل 5 حالات إصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس والمكتشفة في جنوب أفريقيا، موضحة أنه تم تسجيل حالتين في ولاية «ساوث كارولينا» جنوب شرقي البلاد و3 حالات في ولاية «مريلاند» الواقعة في منطقة الأطلسي الأوسط من الولايات المتحدة، وسجلت ولاية «مينيسوتا» في وسط غرب الولايات المتحدة، أول حالتين من السلالة المتحورة من الفيروس بالبرازيل.

اقتصاديا، صعد ميزان عجز التجارة الأمريكي إلى أعلى مستوى في 12 عاما في 2020، وتسبب «كورونا» في اضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت «وزارة التجارة الأمريكية»، اليوم، إن العجز التجاري قفز 17.7% إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2008، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7% لأدنى مستوياتها منذ 2010، وانخفضت واردات السلع والخدمات 9.5% لأدنى مستوى في 4 سنوات.