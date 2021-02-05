الحكومة تنقذ سيدة بلا مأوى من الشارع: سنرعاها اجتماعيا وصحيا

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بالتعاون مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، لاستغاثة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود سيدة مُسنة بلا مأوى في المنوفية.

تتبع حالة المواطنة

ورصدت منظومة «الشكاوى الحكومية» السيدة، وظهر عليها خلال المنشور المتداول على «السوشيال ميديا» التعب والإرهاق الشديد، ليتم عرض الاستغاثة على المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، ليتم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بتتبع حالة المواطنة.

الأهالي يبحثون عنها للحكومة

واختفت السيدة عدة أيام، وفور عودة ظهورها بالتعاون مع أهالي المنطقة، تم إبلاغ «فريق التدخل السريع»، ليتوجه إليها، ويتم إقناعها بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بمحافظة المنوفية، لتتلقى الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة.

جبر الخواطر

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ قليل، تدوينة له بشأن الاستجابة، عنونها بـ«مساء جبر الخواطر».

وأضاف: «والله فرحتى لا توصف بهذا المجهود العظيم من فريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وفريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي.. ناس بتشتغل بقلب وضمير، وبتخدم بحب مش تستيف ورق وملفات.. ناس بتراعى ربنا، واللى يراعى ربه عمره ما يضام».

تحرك فوري للبحث عن السيدة

وتابع: «من فترة حد حط بوست على صفحتى بحالة هذه السيدة، وعلى الفور تحركت فرق العمل».

وأرفق «يونس» منشوره، بصور للسيدة قبل وبعد نقلها لدار الرعاية، عقب تلقيها الرعاية الصحية والاجتماعية لها.

واختتم منشوره، قائلاً: «ادعوا معى لكل من يخدم أهالينا الطيبين دول.. تحيا مصر».

تأتي استجابة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للمواطنة في إطار جهود الحكومة في تقديم الرعاية الإجتماعية للمواطنين بلا مأوي على مستوى الجمهورية.