«سبعبع» يهدد بالانتحار في ميدان عام: «هقتل نفسي»

هدد الفنان شريف دسوقي، صاحب شخصية «سبعبع» في المسلسل الشهير «بـ100 وش»، بالانتحار، حال عدم إنهاء أزمته مع أحمد الجنايني، مُنتج فيلم «وقفة رجالة»، والحصول على حقه.

وقال شريف دسوقي، لـ«الوطن»، «هقتل نفسي في ميدان عام، لو مختش حقي من أحمد الجنايني، ومش هجيب محامي يرفع لي قضية، أنا بناشد الدكتور أشرف زكي، وبقوله ابنك مهدور حقه يا سيادة النقيب»، مطالبًا بتعويض مادي، جراء الإصابة التي تعرض لها خلال تصوير أحد مشاهد فيلم «وقفة رجالة» في مدينة الجونة.

تفاصيل الإصابة

وكشف الفنان شريف دسوقي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، كواليس إصابته في مشاهد الفيلم، قائلًا: «كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج».

وأكد شريف دسوقي بقوله: «بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة»، متابعًا: «طلع لي خراج في رجلي وقتها وحسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتمير حتى».

وقفة رجالة

ويُعرض فيلم «وقفة رجالة» في دور السينمات حاليًا، ويتصدر شباك الإيرادات، متفوقًا على الأفلام المُشاركة معه في الموسم، والعمل من بطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، حيث حققوا كوميديا خاصة، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

تدور أحداث فيلم «وقفة رجالة» في إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.