شريف دسوقي عن اتهامه بالغرور: "أنا آخر واحد يتقال عليه كده"

أعرب الفنان شريف دسوقي، عن استياءه الشديد، بعدما وُجهت انتقادات له على مدار الساعات الماضية، مُتعلقة بإصابته بالغرور، بعد المنشور الأخير للمخرجة كاملة أبو ذكري، مُخرجة مسلسل "بـ100 وش".

وقال "دسوقي" في تصريح لـ"الوطن"، إنه يعتبر بعيدًا كل البُعد عن اتهامه بالغرور، مؤكدًا بقوله: "أنا آخر واحد يتقال عليه الكلام ده".

وأشار شريف دسوقي، إلى أنه يُشارك في أعمال فنية عدّة، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "بـ100 وش"، إذ يتعاون مع الفنانة روبي وماجد الكدواني وأسماء أبو اليزيد في فيلم "برة المنهج" للمخرج عمرو سلامة.

ويتعاون شريف دسوقي مع الفنان أكرم حسنى ونيللي كريم وبيومي فؤاد، في فيلم "صفر على الشمال"، كما يُشارك الفنانين ماجد الكدواني وبيومي فؤاد في فيلم "قعدة رجالة"، وذلك بجانب انتهاءه مؤخرًا من تصوير فيلم "النمس والإنس" للفنان محمد هنيدي، والمُقرر عرضه خلال الفترة المُقبلة.

وكانت كاملة أبو ذكري، كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عرفت وسمعت واتأكدت إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش) بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت "عايزة أقولكم خسارة الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

واختتمت: "الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وانتهت أحداث "بـ100 وش" بنجاح أفراد العصابة في النصب علي باسم الأمير "لؤي عمران"، وحصولهم منه علي 850 مليون جنيه قاموا بتحويله إلي حساب عمر "آسر ياسين" في سويسرا، وذلك قبل أن يتمكن فتحي "مصطفي درويش" من النصب عليهم في 300 مليون جنيه.

ويشارك في بطولة "بـ 100 وش" علا رشدي، شريف دسوقي، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري