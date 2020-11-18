شريف دسوقي عن كاملة أبو ذكري: من النجوم الشبعانة.. وعملي معها كان حلما

قال الفنان شريف دسوقي، إن علاقته بالمخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ممتدة منذ أول عمل فني قامت بإخراجه، فهو متابع جيد وعاشق لكل ما قدمته من تاريخ كبير.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الچوكر" عبر منصة "WATCH iT" مع مقدم البرامج محمود فكري، أنه يحتاج إلى ألقاب عدة ليضعها قبل أن ينطق باسمها، قائلًا "أنبهر دائمًا بأداء الممثلين الذين يعملون أمام كاميرتها، ويتردد علي ذهني سؤال.. ماذا تقول هذه المخرجة لهؤلاء النجوم ليقوموا بهذا الأداء المبهر وتخرج منهم طاقة فنية كبيرة لهذا الحد؟!".

وتابع، أنه يشعر وكأن علاقته ممتدة بها منذ أربعين عامًا، وأصبح يفهم الأوردر الذي تطلبه قبل أن تقوله، بل وأصبح يفهمها من نظرة عين.

واستطرد حديثه، "دائمًا ما أقول أن كاملة أبو ذكري تحديدًا من جيل النجوم الشبعانة، وعملي معها كان حلم كبير وتعلمت منها الكثير، وليس لديها أي صغائر ممكن أن تمارسها علي الآخرين".

يذكر أن منصة "WATCH iT" تعرض حصريًا برنامج "الچوكر" كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.

ويخوض مذيع البرنامج محمود فكري تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى، قادمًا من عالم الدعاية والإعلان، والبرنامج من إنتاج شركة "Reload" للمنتج هادي عادل، وهي شركة رائدة في مجال الدعاية والإعلان.