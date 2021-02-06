لو هتشتري شقة وعايز تغير عداد المياه بأسمك.. اعرف التفاصيل

يتساءل عدد كبير من المواطنين عند شرائه شقة جديدة عن الإجراءات التي يجب القيام بها لنقل ملكية عداد المياه من البائع للمشتري الجديد.

وتنشر«الوطن» 16 مستندا يجب أن يتقدم بها المواطن لنقل عداد المياه من اسم إلى آخر طبقا لتعليمات جميع فروع شركات المياه بالمحافظات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الأوراق المطلوبة لنقل عداد المياه من اسم إلى آخر

-بطاقة الرقم القومي للعميل الجديد.

- عقد الملكية للعميل الجديد

- تنازل ملكية أو توكيل موثق من العميل السابق

-صورة آخر فاتورة على الاشتراك

- آخر قراءة بالعداد المتنازل عنه

- إعلام وراثة شرعي

- تنازل رسمي أو توكيل موثق يثبت موافقة الورثة بالتنازل لصالح أحدهم

- سند ملكية أو حيازة

الإجراءات المطلوبة لنقل عداد المياه من اسم لآخر

-تقديم طلب نقل عداد المياه من اسم لآخر

- توقيع العميل القديم على التنازل أمام أحد موظفي خدمة العملاء

- قيام العميل الجديد بسداد قيمة المعاينة

- إجراء معاينة للتأكد من سلامة العداد وتغييره في حالة تلفه

- سداد كامل المديونية المستحقة على العداد إن وجدت

- توقيع عقد مع المستنفع الجيد

- إخطار الإدارات المعنية لتغيير اسم العميل على الفاتورة التي سيتم إصدارها فيما بعد.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

-طلب بتركيب العداد الفرعي للعقار المقصود.

-بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

-الرسومات الهندسية أو رسم كروكي للعقار المقصود.

-موافقة من الجهة الإدارية المختصة.

-سند الحيازة أو الملكية.

-رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

- آخر إيصال سداد مياه للعداد الرئيسي.

-بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث “في حالة إذا كان العداد الفرعي لإحدى المحالات التجارية”.

-موافقة من المالك أو اتحاد الملاك أو 3 من السكان على الأقل على تركيب المنتفع للعداد الفرعي.

-لابد من تقديم أي من المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك لصحة وسلامة عملية التوصيل.