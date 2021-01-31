عبد المعز: النهي عن المنكر والأمر بالمعروف يفتح عداد حسنات (فيديو)

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، العالم بالأزهر الشريف، إن من ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف يتبع النبي محمد وهذا الأمر علامة من خصائص المؤمنين، لأن المؤمنين ينصرون بعضهم وبنيان يشد بعضه بعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بنصوص الآيات القرآنية، كما أن الأمر بالمعروف يزيد الأجور والدليل الحديث النبوي «من دعا إلى هدى كان له مثل ما تبعه ولم ينقص من أجورهم شيء»، مضيفًا بأنه إذا دعا شخص لشخص آخر أن يتلو قرآن يومي فإنه سيحصل على أجر مثله وكذلك إذا دعا إلى صلاة الليل فسينال حسنات مثله.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل لك عداد حسنات

وأضاف «عبد المعز» خلال استضافته في برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية DMC، أنه من أهم فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وجود عداد حسنات يعمل وأنت نائم، وهو سبيل النجاة، مشيرًا إلى ضرورة التبشير وليس التنفير وهذا يكون صمام أمان للشخص لأن حسناته ستزداد والدليل حديث نبوي عندما قال النبي «ويل للعرب من شر قد اقترب، بعد أن فتح من ردم يأجوج ومأجوج مسافة بين الأصبعين السبابة والإبهام، وحينها ردت عليه زوجته زينب بن جحش أنهلك وفينا الصالحون قال نعم لو كثر الخبث»، وهذا يحدث عندما لا ينصح الصالحون الآخرون.

السيدة تدعو بالزوج الصالح وتشكر النعمة بخلع الحجاب

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «السيدة تدعو الله أن يمن عليها بالزوج الصالح وعندما يأتي الزواج تخلع الحجاب يومها زواجها أهكذا يكون شكر النعمة وتبرر ذلك بأن تقول أن هذه ليلة العمر وقد تفعل أمها نفس الأمر».

وواصل: «الله يقول في سورة الأنفال وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ، لذا يجب التعاون فالجميع في في مركب واحد».