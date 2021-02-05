انضمام هاني عادل لأبطال مسلسل «شقة 6» مع روبي

بدأ المخرج محمود كامل، تصوير مشاهده في مسلسل «شقة 6» مع روبي وأحمد حاتم، منذ أيام، تمهيدًا لعرض المسلسل في موسم رمضان المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ15 حلقة ويتكون من جزئين.

وضم «كامل» مؤخرًا للمسلسل، هاني عادل، ليكون ضمن أبطال العمل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة، ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم صلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية، في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمرا ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.

نشاط فني

وتعيش الفنانة روبي حالة من النشاط الفني، فبعد غياب عامين، تستعد الفنانة روبي لتصوير أول أعمالها الدرامية كبطولة مطلقة، من خلال مسلسل «شقة 6.. العين الثالثة» والتي تشارك من خلاله في موسم دراما رمضان 2021.

وتستعد الفنانة روبي، لطرح ألبوم غنائي جديد، مع المنتج وليد منصور، والذي تعاون معها مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتم طرحه بعيد الحب المقبل، وسيتم تصوير أغنيتين منه بطريقة الفيديو كليب مع المخرج محمد القاضي.

وتتعاون روبي في الألبوم مع كل من أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعزيز الشافعي وبلال سرور وأحمد زعيم ومحمد مدين وتوما وتميم وأحمد إبراهيم ورامي سمير.

ليه لأ

وشارك الفنان هاني عادل، في مسلسل «ليه لأ» الذي عُرض عبر إحدى المنصات الرقمية مؤخرًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة «عالية» الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيدًا عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم، خصوصًاًالبنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية لعلها تنجح في تحقيق مشروعها.

مسلسل «ليه لأ»، يعرض في 15 حلقة، ويضم إلى جانب أمينة خليل كل من هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين وصدقي صخر وآخرين، وهو من تأليف ورشة كتاب، تتألف من صاحبة الفكرة دينا نجم بمشاركة محمد مجدي وإشراف مريم نعوم وبإدارة المخرجة مريم أبو عوف، وقدمت تتر المسلسل النجمة آمال ماهر بأغنية بعنوان «اللي قادرة»، من تأليف نادر عبد الله، وتلحين وتوزيع خالد عز.