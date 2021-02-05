آخر ذكرى منه.. شاب يبحث عن هاتف شقيقه المتوفى بكورونا في الفيوم

طالب عمرو محمد حسن، شقيق «محمد» أحد المتوفين بقسم العزل بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، العاملين بقسم العناية المركزة، بالبحث عن هاتف شقيقه، الذي اختفى عقب وفاته في غرفة العناية المركزة.

وأكد عمرو، أن شقيقه أرسل إليهم رسالة نصية عبر تطبيق «واتساب» قبل وفاته بساعة ونصف بالضبط، ثم أبلغتهم المستشفى بوفاته وطلبت منهم الحضور لتسلم جثمانه ومتعلقاته الشخصية.

وأشار شقيق المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه قام بالتوقيع على استلام جثمان شقيقه من قسم العناية المركزة ونقله إلى ثلاجة الموتى، وبالفعل نقل جثمان شقيقه ليتم تغسيله وتكفينه، وصعد إلى الطابق الثاني ليتسلم متعلقات شقيقه الشخصية، فسلّمته الطبيبة المسؤولة عن حالة شقيقه «كيس بلاستيكي بداخله متعلقات شقيقه»، موضحًا أنه بحث فيها فلم يجد الهاتف ولا الشاحن في المتعلقات، وعندما سأل عليها أخبرته أنّها لا تعلم عنه شيئًا.

وأوضح «عمرو» أن الطبيبة أحضرت الممرضات والعاملين بالعناية المركزة في الشيفت المسائي، وسألتهم عن الهاتف فأخبروها أنّهم لا يعلمون عنه شيء أيضا، مؤكدًا أنّ شقيقه أرسل إليهم آخر رسالة نصية في العاشرة والنصف مساءً، وأخبرهم أنّه يموت، وطلب منهم أن يدعو له، وفوجؤوا بإخبارهم بوفاته في الثانية عشر منتصف الليل، أي بعد ساعة ونصف بالضبط من الرسالة.

وشدد على أنّهم حاولوا الاتصال بالهاتف كثيرًا ولكنه تم إغلاقه، مُبينًا أنّهم عرضوا أموالًا على العاملين بالعناية المركزة مقابل إحضار الهاتف نظرًا لكونه آخر ذكرى لهم من شقيقه، ولكنهم طالبوه بمغادرة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

ولفت إلى أنّه سيتجه صباح الغد إلى قسم أول الفيوم، لتحرير المحضر اللازم ضد المستشفى، بعدما لم يتمكن اليوم من تحريره لانشغالهم بدفن الجثمان وتلقي واجب العزاء، مُشددًا على أنّه لن يهدأ له بال حتى يُعيد هاتف شقيقه.