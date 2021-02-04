أمطار وثلوج وعاصفة رعدية تضرب الفيوم

اجتاحت محافظة الفيوم، عاصفة رعدية وموجة صقيع شديدة، منذ قليل، صاحبتها أمطار خفيفة، مع تساقط الثلوج لثواني معدودة، فيما عمّ الصقيع والرياح الباردة كافة أرجاء المحافظة.

وشهدت مدينة الفيوم تساقط بعض قطع الثلج على شوارع المدينة، ثم توقفت الأمطار خلال دقائق محدودة، بينما شهدت قرى المراكز موجة صقيع مع أصوات برق ورعد شديدة مع تساقط أمطار خفيفة.

في سياق متصل، رفعت محافظة الفيوم درجة الاستعدادات للقصوى لمواجهة موجة الطقس السئ، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تحدث خصوصًا أنّ محافظة الفيوم تضم مناطق منخفضة كثيرة وتتجمع فيها الأمطار، لذلك كثفت المحافظة استعداداتها لرفع تراكمات المياه.

وشكلّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة عمليات لمتابعة موجة الطقس السئ، بالاشتراك مع مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأرصاد الجوية للمتابعة المستمرة والتخطيط الجيد لمواجهة أي طارئ خصوصًا فيما يخص ارتفاع منسوب المياه بالترع والمصارف المختلفة، وتجمعات المياه في المناطق المختلفة.

وشدد المحافظ، على جاهزية كافة المعدات اللازمة لشفط المياه لتكون جاهزة للتدخل السريع في أي وقت.

وأشار الأنصاري إلى أنّه يتلقى بلاغات المواطنين وشكواهم بخصوص تبعات الطقس السئ في القرى النائية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مُطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج في ظل موجة الطقس السئ الموجودة حاليًا حفاظًا على حياتهم خصوصًا في ظل وجود برق ورعد شديدين.

وأهاب محافظ الفيوم، بالمواطنين، بعدم السفر أو السير على الطرق السريعة إلا للضرورة، ومراعاة السير ببطئ وترك مسافة كبيرة بين كل سيارة والأخرى لتجنب وقوع الحوادث خصوصًا في ظل تأثر وضوح الرؤية بسبب الشبورة والعاصفة الترابية.