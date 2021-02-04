محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات المياه والاستجابة الفورية للبلاغات
كتب:
أسماء أبو السعود
10:28 م | الخميس 04 فبراير 2021
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات المياه ويستجيب فورًا للبلاغات
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ أولاً بأول من خلال غرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنَّ المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكّد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع موجة الأمطار والطقس السيئ.
وشدد محافظ الفيوم على التنسيق الدائم بين مسؤولي شركة المياة والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أي أعطال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنَّ كل جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه في مختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها.
ولفت إلى أنَّ المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهاً بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كل العقبات لهم.
جدير بالذكر أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام 2168042 - 2168041.
وكانت محافظة الفيوم، قد شهدت عاصفة رعدية شديدة، تساقطت معها الأمطار وبعض الثلج لدقائق معدودة، ثم توقفت الأمطار تمامًا، بينما شهدت بعض القرى تساقط غزير للأمطار.
وتشهد المحافظة بالكامل موجة صقيع شديدة ومن المتوقع أنّ تعاود الأمطار السقوط مرة أخرى على مدار يوم غدًا الجمعة.
ورفعت محافظة الفيوم درجة الاستعدادات للقصوى، وذلك لمواجهة موجة الطقس السئ التي تضرب البلاد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع الأرصاد الجوية للاستعداد لأي طوارئ طبقًا لتوقعات الأرصاد.