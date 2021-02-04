محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تراكمات المياه والاستجابة الفورية للبلاغات

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال رفع آثار الأمطار وتوابع ظروف الطقس السيئ أولاً بأول من خلال غرفة العمليات المركزية في ديوان عام المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنَّ المحافظ وجه بسرعة رفع أي تراكمات للمياه، والتأكّد من جاهزية المعدات وسيارات الكسح للتعامل بشكل فوري مع موجة الأمطار والطقس السيئ.

وشدد محافظ الفيوم على التنسيق الدائم بين مسؤولي شركة المياة والصرف الصحي، ورؤساء مجالس المدن، وتكثيف الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال موجة الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، وكذا التنسيق مع شركة الكهرباء عند حدوث أي أعطال.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنَّ كل جهود المحافظة بمختلف أجهزتها تتجه نحو رفع آثار الأمطار وتجمعات المياه في مختلف الشوارع والميادين بشتى أنحاء مراكز المحافظة وقراها.

ولفت إلى أنَّ المحافظ وجه بالعمل بشكل جماعي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، للحفاظ على سلامة المرافق الحيوية، موجهاً بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتذليل كل العقبات لهم.

جدير بالذكر أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لحين انتهاء موجة الطقس السيئ واستقرار الأوضاع، كما تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام 2168042 - 2168041.

وكانت محافظة الفيوم، قد شهدت عاصفة رعدية شديدة، تساقطت معها الأمطار وبعض الثلج لدقائق معدودة، ثم توقفت الأمطار تمامًا، بينما شهدت بعض القرى تساقط غزير للأمطار.

وتشهد المحافظة بالكامل موجة صقيع شديدة ومن المتوقع أنّ تعاود الأمطار السقوط مرة أخرى على مدار يوم غدًا الجمعة.

ورفعت محافظة الفيوم درجة الاستعدادات للقصوى، وذلك لمواجهة موجة الطقس السئ التي تضرب البلاد، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع الأرصاد الجوية للاستعداد لأي طوارئ طبقًا لتوقعات الأرصاد.