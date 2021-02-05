أمن الفيوم يبحث عن «ياسر وسحر» صاحبا الفيديوهات المخلة: لايقيمان بالمحافظة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من جهودها لضبط «ياسر وسحر» أصحاب الفيديوهات المُثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خصوصًا بعد شن أهالي محافظة الفيوم حملة واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بضبطهما، لإسائتهما للمحافظة ولأهلها، الذين يُشتهرون بالتزامهم الديني وبالعادات والتقاليد.

وقال العقيد أحمد الصاوي، رئيس مباحث الآداب بمديرية أمن الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه حتى الآن لم ترد أي معلومات بشأن «ياسر وسحر»، موضحًا أنّهم يكثفون جهودهم لضبط الطرفين بعد انتشار الفيديوهات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنّ الشابين اللذين قاما ببث مقاطع فيديو تُثير الغرائز وتنشر السلوكيات غير الأخلاقية والمنافية للآداب العامة، يعود مسقط رأسهما للفيوم، ولكنهما لا يقيمان بالمحافظة، بل يسكنان في القاهرة، لافتًا إلى أنّه تم التواصل مع إدارة مكافحة جرائم الانترنت لتحديد مكان تواجدهما تمهيدًا لضبطهما.

وكشف «الصاوي» أنّه يتابع عن كثب تلك القضية ويتواصل مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، لسرعة تحديد مكانهما تمهيدا لضبطهما إذا كانا يتواجدان بالفيوم، أو حتى في حال ترددهما عليها، موضحًا أنّه يجرى الآن عمل التحريات اللازمة حول الطرفين لمعرفة هويتيهما الحقيقية ومحل سكنهما وأقاربهما.

وظهر شاب يُدعى «ياسر» في فيديو وهو يضغط على شاب للزواج من شقيقته «سحر» عرفيًا وهدده بوضعه في السجن بسبب تحصله على إيصالات أمانة منه مقابل مبالغ مالية إرضها له، في حالة اعتراضه على تزويجه بشقيقته عرفيًا، وعندما علمت شقيقته ذهبت إلى منزل ياسر وسلمته نفسها مقابل الحصول على إيصالات الأمانة.

تجدر الإشارة، إلى أنّ قوات أمن البحيرة، ألقت القبض على شاب وفتاة، يُدعيان «أحمد ونهى» لاتهامهما بتصوير فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، واستغلالهما أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه، في تلك المقاطع، وذلك بهدف التربح من مشاهدات تلك الفيديوهات على «يوتيوب» وتحقيق أموال طائلة.