استشاري أورام: مرضى سرطان الثدي أكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا

قالت الدكتورة منى مجدي أستاذ علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، كلية الطب جامعة المنصورة، إن حملة «هي» لاقت نجاحا كبيرا، وواصلت نجاحها في الوصول لأكبر عدد من السيدات في كل محافظات مصر، للتوعية بسرطان الثدي الانتشاري، وتقديم الدعم برغم انتشار جائحة كورونا، مع العمل على توفير التباعد الاجتماعي، الأمر الذي ساهم في نجاح الحملة بشكل غير مسبوق.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات حملة «هي» للتوعية بسرطان الثدي الانتشاري، التي أقيمت في شهر أكتوبر، الذي يسمى بـ«أكتوبر الوردي»، حيث أن من أهم أنشطتها إنارة مكتبة الإسكندرية، كدعوة هامة وضرورية، لإلقاء الضوء على سرطان الثدي الانتشاري

مرضى سرطان الثدي تأثروا بجائحة كورونا

وأضاف الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أنه في ظل جائحة كورونا، وما يعيشه العالم من آثرها، فإن مرضى سرطان الثدي وخاصة المنتشر منه، أصبحوا في وضع صعب ومحير، من حيث عدم توافر الإجابات للعديد من أسئلتهم، وبالتالي عدم انتظامهم في الحصول على علاجاتهم، أو حتى الحصول على الدعم المناسب الذي لا يقل أهمية عن الحصول على العلاج، ولهذه الأسباب، فإن شفا الأورمان أطلقت حملة «هي»، تحت رعاية شركة فايزر مصر، لتكون ملاذا لمرضى سرطان الثدي ولتقديم الدعم المناسب.

حملة هي استطاعت الوصول لأكثر من 80 ألف سيدة على مستوى الجمهورية

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد مجدي، استشارى طب الأورام، والمدير الطبي لمستشفى شفاء الأورمان، إن الحملة استطاعت الوصول إلى ما يقرب من 80 ألف امرأة من جميع محافظات الجمهورية، والإجابة على أكثر من 130 سؤالا للمرضى، عن طريق أكبر وأمهر أطباء الأورام.

وأوضح أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة الاسكندرية الدكتور سعيد أحمد النويعم، أن حملة «هي» والقائمين عليها، حريصين على توفير قنوات تواصل بين المرضى وأطباء الأورام، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتمدوا عليها بشكل رئيسي لتقديم التوعية والدعم، ومنها فيديوهات ساهمت في تقديم إجابات وافية، لكل احتياجات مرضى سرطان الثدي.

وأطلقت «هي» على صفحة فيس بوك، استقصاء لسؤال المريضات وأسرهم وكل بنت أو سيدة على الصفحة عن الفحص الجيني ومدى تقبله والاهتمام بأجراء الفحص وقبول بداية علاج تحفظي، حتى قبل بداية المرض مثل الممثلة العالمية انجلينيا جولي.

وتابع: أن الاستقصاء وضح أن هناك درجة كبيرة من انتشار الوعي عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى انخفاض وصمة العار عن المرض، وأصبح من السهل أن تتكلم المريضة بشكل علني عن مرضها دون خوف أو إحراج، فضلا لاكتشاف نسبة عالية من الإناث والسيدات غير المريضات رغبتهن في معرفة جميع تفاصيل المرض ونسبة الخطر.