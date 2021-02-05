فريق طبي ينجح في إزالة جلطة دموية لمصابة بكورونا بالإسكندرية

تمكن فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى التأمين الصحي بكرموز بالإسكندرية، اليوم الجمعة، من إزالة جلطة كبيرة بشرايين الحوض لفتاة عمرها 31 سنة، مصابة بفيروس كورونا.

وأجرى الجراحة الدكتور هاني الشناوي، رئيس القسم، بمعاونة الدكتور أيمن الشبكي، والدكتور محمد بركات، والدكتور عمرو نجيب، والدكتورة أمل حمدي، والدكتور محمد السيد، والدكتورة إيمان أحمد، رئيس قسم التخدير، والدكتور مصطفى الرفاعي، وتمريض العمليات.

وقال الدكتور هاني الشناوي، رئيس الفريق الطبي، إن الفتاة كانت تعاني من أعراض جلطه بالشرايين مصاحبة لبعض الآلام وعدم القدرة على الحركة مع بدء تغير لون ساق الفتاه لعدم وصول الدم إليه.

وأضاف أنه جرى نقل المصابة إلى غرفة عمليات وتمت إزالة الجلطة بنجاح مع اتباع الإجراءات الاحترازية في غرفة العمليات، وذلك لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح أنه تم استمرار وضعها في العزل الصحي مع تلقي العلاج داخل العزل من أجل الشفاء من الجلطه وفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».