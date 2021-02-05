«الأوقاف»: افتتاح 847 مسجدا خلال 5 أشهر

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن افتتاحات المساجد لم تتوقف في الفترة الأخيرة، وأيضا صيانة وإعمار المساجد، سواء بالجهود الذاتية أو من ميزانية الدولة، ولكن هذه الأيام يبرزون دور الوزارة ردا على الشائعات التي تبث على القنوات المغرضة، وتقول إن مصر تهدم بيوت الله، ولا تعتني بالمساجد.

الرد على شائعات المتطرفين

وأضاف «طايع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، الجمعة، أن هؤلاء المتطرفون عندما أزيحوا من مصر ظنوا أن الإسلام أنزوى، ولكن الحقيقة أن مصر في نحو خمسة أشهر، تم افتتاح 847 مسجدا، سواء بالجهود الذاتية أو على نفقة الدولة، واليوم الجمعة، تم افتتاح 28 مسجدا جديدًا، وكل يوم جمعة سيتم الإعلان عن المساجد التي سيتم افتتاحها.

الإعلان أسبوعيا عن افتتاحات للمساجد

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تعلن عبر موقعها الإلكتروني كل يوم إثنين من كل أسبوع، عن المساجد التي ستفتتحها الوزارة في يوم الجمعة التالية، وجميع المساجد التي ستدخل الخدمة سيتم الإعلان عنها، والخطة مستمرة.

رسالة للمواطنين

ووجه رسالة إلى المصريين أكد فيها أن إنشاء مبان خدمية تسهل حياة المواطنين لها نفس ثواب بناء المساجد، موضحا: «نقول للمواطن المصري، أن بناء المساجد مثل بناء المدارس، والمستشفيات، والثواب واحد، وحاجة المصريين إلى الشيء هو الذي يعظم أجرك وثوابك».

واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية الحملة التي شنتها الدولة للقضاء على مخالفات البناء، وروجوا لفكرة أن مصر تهدم المساجد وبيوت الله، إلا أن الوزارة أحبطت هذه الشائعات بنشر الحقائق، وبث افتتاح المساجد الذي يتم على فترات متقاربة جدا ما يدحض كل أقوال المتطرفين والإرهابيين الهاربين في الخارج.