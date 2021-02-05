محافظ جنوب سيناء: قادرون على تجهيز أي مؤتمر عالمي في 48 ساعة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن فكرة الندوة الخاصة بالإعلام الديني، نشأت من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واقترحا تنظيمها في شرم الشيخ، فوافق على الفور، وتم افتتاح الندوة اليوم، على أن يتم إلقاء محاضرات غدا السبت، من أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وكرم جبر، ومحاضرة سيلقيها المحافظ، وأخرى سيلقيها أحد شباب الدعاة، وبعدها سينصرف الضيوف، بعد انتهاء يومين، مشددا على أن مدينة شرم الشيخ قادرة على تجهيز أي مؤتمر عالمي خلال 48 ساعة فقط.

نجاح الندوة

وأضاف «فودة» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الندوة نجحت واستطاعوا أن يحتووا هذا الجمع الكبير، ووزير الأوقاف تحدث عن تحصين الإعلام والإعلاميين، وأكد أن ما تفعله الإذاعات المواجهة في الخارج، ويخونون بلدهم، فهذا يعتبر خيانة وجزاؤه القتل.

سيناء أرض السلام

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن سيناء هي أرض السلام، وهي منطقة سلام وتسامح ومحبة، وكما كانت مهد الأديان يخرج منها رسالات سلام للعالم كله، وهذا المغزى من وراء اختيار المدينة لإقامة الندوة، مشددا على أنهم يعدون المدينة للسياحة، وهناك خير قادم للمدينة، مشيرا إلى أن المحافظة لم تتعرض للسيول أمس، ولكن أمطار غزيرة واستطاعت أن تتغلب على ذلك وتم إقامة الندوة بشكل طبيعي جدا.

رسالة إلى العالم كله

وأكد: نقول للعالم كله، إننا مستعدون لاستقبالكم، والمدينة والبنية التحتية جاهزة، وهذا رسالة للعالم أن المدينة جاهزة لاستقبال أي مؤتمر من الآن، مشيرا إلى أن كل شخص في المدينة يعرف دوره جيدا، وتستطيع التجهيز لأي مؤتمر عالمي خلال 48 ساعة فقط.