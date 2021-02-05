الأرصاد تكشف موعد توقف سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس

خلال الساعات الماضية، شهدت العديد من المحافظات، سقوط أمطار رعدية وغزيرة، وبعضها متوسطة أيضا، كما شهدت معظم الأنحاء عدم استقرار في حالة الطقس مع برودة شديدة، وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، موعد استقرار الطقس، وتوقف سقوط الأمطار في بعض المحافظات.

موعد تحسن حالة الطقس

ومن المتوقع وفق هيئة الأرصاد، استقرار أحوال الطقس على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ومدن القناة خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتًا إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة تقل تدريجيًا في أغلب المحافظات، ولكن ستستمر فرص سقوط الأمطار على سيناء والبحر الأحمر نظرا لوجود السحب في هذه المناطق.

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيان لها، المناطق التي تشهد طقس شديدة البرودة غدًا، وهي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بدءا من يوم الأحد

واعتبارًا من يوم الأحد تبدأ حالة الاستقرار وارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما أن الشبورة المائية تعود صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بداية من بعد غد وحتى الأربعاء المقبل.

وكشفت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة الغد السبت الموافق 6 فبراير

درجات الحرارة السبت

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.