إصابة أحمد العوضي في كواليس تصوير «اللي مالوش كبير».. «أخذت 8 غرز»

تعرض الفنان أحمد العوضي، لإصابة في يده، مساء اليوم الجمعة، خلال كواليس مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي يُشارك به مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في موسم دراما رمضان المُقبل.

ونشر «العوضي»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «8 غرز.. الحمد لله المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله.. اللي مالوش كبير».

اللي مالوش كبير

وكان المخرج مصطفي فكري، قد بدأ قبل أيام، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «اللي مالوش كبير» من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان مصطفى فكري، قد انتهى من معاينة بعض أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل بصحبة الكاتب عمرو محمود ياسين، مؤلف العمل، الفترة الماضية تمهيدًا لانطلاق التصوير، وعرضه في موسم الدراما الخاص بشهر رمضان المُقبل.

ويواصل الكاتب عمرو ياسين، كتابة حلقات المسلسل الذي يعد التعاون الثاني له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في الدراما التلفزيونية بعد أنّ قدما معا العام الماضي مسلسل «ونحب تاني ليه» مع نفس المخرج أيضًا.

الاختيار 2

ويُشارك أحمد العوضي في الجزءالثاني من مسلسل «الاختيار» كضيف شرف ضمن أحداث العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال مصدر لـ «الوطن»، إنَّ «العوضي» سيظهر بشخصية الإرهابي «هشام عشماوي» التي سبق وجسّدها ضمن أحداث الجزء الأول في رمضان الماضي، مضيفاً أنَّه -ويقصد العوضي- وافق على العودة بهذه الشخصية من جديد بعد النجاح الكبير الذي حققه معها، فضلاً عن استلزام طبيعة الأحداث ظهوره في ظل تعرض الجزء الجديد لعدد من الحوادث الإرهابية التي وقعت منذ عام 2012.