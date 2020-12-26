نجوميته أنهت الأزمة.. كواليس فض أحمد العوضي لـ«خناقة شباب»

كانت عقارب الساعة تشير إلي التاسعة مساءً، حين كان أحمد العوضي يستقل سيارته علي طريق «الأوتوستراد»، إذ فوجئ بتجمع عدد من الشباب علي جانب الطريق، وهم يدفعون بعضهم البعض بشكل لفت انتباهه، فقرر تقليل سرعة سيارته ليتابع المشهد باهتمام.

ووفقا لما كشفه شاهد عيان علي الواقعة لـ «الوطن»، ترجل العوضي من سيارته مسرعا، وتوجه إلى الشباب الذين بمجرد أن رأوه ارتسمت البسمة على وجوههم وقالوا: «إيه ده.. أحمد العوضي»، حيث اكتشف الأخير أنهم أصدقاء ونشب خلاف بسيط بينهم كاد يتطور لمشاجرة.

وأوضح الشاهد أن العوضي لم يترك المكان إلا بعد إنهاء خلاف الشباب، حيث استجاب لرغبتهم في التقاط الصور التذكارية معهم، وطالبهم بالتمسك بصداقتهم وعدم السماح لأي مشكلة بتعكير صفوها، بدعوى أن الصداقة أصبحت عملة نادرة في هذا الزمن، وفقاً لكلام الشاهد.

وفي سياق مختلف، يجري أحمد العوضي تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد «اللي ملوش كبير»، الذي يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في رمضان المقبل، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري، ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، محمود حافظ، بدرية طلبة، إيمان السيد وجاري اختيار باقي الأبطال.

وتألق العوضي بشخصية الإرهابي «هشام عشماوي» في مسلسل «الاختيار» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، والذي تقاسم خلاله البطولة مع الفنان أمير كرارة الذي جسد شخصية الشهيد أحمد المنسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017.

وشارك في بطولة المسلسل دينا فؤاد، أحمد فؤاد نجم، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق، مها نصار، عابد عناني، إسلام حافظ وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمد إمام، آسر ياسين، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، عمرو سعد وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي».