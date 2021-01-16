أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز: «أحبك أكثر مما تتخيلي»

احتفل الفنان أحمد العوضي، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الواحد والأربعين، إذ أنها من مواليد 16 يناير عام 1980.

ونشر أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مجموعة من الصور التي تجمعهما سويًا، معلقًا عليها بقوله: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. أحبك أكثر مما تتخيلي».

وكان الفنان أحمد العوضي، قد نفى قبل أسابيع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خبر انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وعلق أحمد العوضي، على شائعة خبر انفصاله مازحا بقوله: «إيه ده بجد؟.. تصدق معرفتش إلا من هنا».

وكان المخرج مصطفي فكري، قد بدأ قبل أيام، تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «اللي مالوش كبير» من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان مصطفى فكري، قد انتهى من معاينة بعض أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل بصحبة الكاتب عمرو محمود ياسين، مؤلف العمل، الفترة الماضية تمهيدًا لانطلاق التصوير، وعرضه في موسم الدراما الخاص بشهر رمضان المُقبل.

ويواصل الكاتب عمرو ياسين، كتابة حلقات المسلسل الذي يعد التعاون الثاني له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في الدراما التلفزيونية بعد أنّ قدما معا العام الماضي مسلسل «ونحب تاني ليه» مع نفس المخرج أيضًا.