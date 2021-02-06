لبنان: فتح القطاعات تدريجيا على 4 مراحل.. واستخدام طارئ لـ «سبوتنيك 5»

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد فهمي، أن القطاعات كافة ستفتح تدريجيا على 4 مراحل، اعتبارا من 8 فبراير الجاري، وكل مرحلة ستمتد على أسبوعين، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأشار «فهمي»، بعد اجتماع لجنة الوزارية في السرايا الحكومية، إلى أنه في المرحلة الأولى، سيكون الخروج مسموحا فقط بعد الحصول على طلب إذن عبر المنصة.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية، أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 3071 اصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 315340 حالة.

وأضافت الصحة اللبنانية، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 98 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 3852 حالة.

من جانبه، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بعد اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا، إن معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل حالات وفاة في دور المسنين، واليوم سجلت أعلى نسبة وفيات، مشيرا إلى إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات.

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، أنه تم اعتماد، 4 خطط في مواجهة الفيروس للمرحلة المقبلة، موضحا أن غدا الأحد ينتهي الإغلاق العام وبعد غد الاثنين لن يكون يوما عاديا.

وكان «دياب»، قال في بداية اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا، إنه منذ شهر تقريبا، تم إغلاق لبنان، بعد الوصول إلى حافة الانهيار في القطاع الصحي بسبب انتشار كورونا.

وأضاف أن خطط مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة، تتمثل في خطة فتح البلد تدريجيا، وخطة ما بعد مرحلة الإغلاق، المتضمنة 3 برامج وخطة الطوارىء الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل، فيما تتمثل الخطة الرابعة في خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة.

ووافقت اللجنة العلمية الفنية التي شكلها وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال، للبحث في تسجيل لقاحات مقدمة من القطاع الخاص، على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح «سبوتنيك 5» الروسي، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز.