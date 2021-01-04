استشاري: مرضى كورونا أصبحوا لا يجدون أسرة بمستشفيات لبنان

قال الدكتور غسان الأعور استشاري الأمراض الجرثومية، إن تحذير حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يعكس الواقع كما هو، إذ يطلب من مصابي الفيروس في لبنان بسبب عدم وجود أسرة في المسشتفيات أن يبقوا في الطوارئ لنحو يومين أو 3 أيام، إذ ينطبق هذا الأمر على الأسرة العادية وأسرة العناية الفائقة، وهناك بعض المرضى يحتاجون إلى الإحالة من مدينة إلى مدينة أخرى خصوصا في العناية الفائقة، بالرغم من أن المستشفيات تعمل بحالتها القصوى.

الإغلاق وفرض ووقف الأنشطة الاجتماعية والعلمية هو الحل

وأضاف الأعور خلال تصريحات عبر تطبيق سكايب، مع شاشة إكسترا نيوز، أن الإجراءات السريعة التي يجب أن تتخذ من أجل تقليل حدة تداعيات انتشار الفيروس هي إغلاق البلد ووقف النشاطات الاجتماعية والعملية واليومية، كما يجب التقيد بإجراءات السلامة والوقاية أهمها استعمال الكمامة بشكل صحيح لتغطي الأنف والفم وغسل اليدين.

وتابع: ليس في مقدورنا فعل أي شيء في الوقت الحاضر غير هذا حتى نحصل على اللقاحات، وتقريبًا فيروس كورونا هو ذاته لكن أن هناك طفرتين سبق أن حصلا، الأولى منذ عدة أشهر وقد ساعدت الفيروس في أن ينتشر بشكل أعلى والآن الطفرة الجديدة تساعد على انتشاره بشكل أعلى.

فنانون ومنظمو حفلات تسببوا في زيادة إصابات كورونا

وأكد أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أوسع ولا يجب نسيان حدوث اختلاط كبير بين الأشخاص وكانت هناك حفلات مكتظة وهو ما أسهم في زيادة الحالات: نقرأ في الصحف والأخبار أن بعض المطربين ومنظمي الحفلات استهتروا بالإجراءات وساعدوا في نشر فيروس كورونا وبالتالي يجب إنزال العقاب بهم.